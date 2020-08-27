СМИ: саудовские военнослужащие прибыли на базу США в сирийской провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Группа военнослужащих Саудовской Аравии, находившихся на базе сил международной коалиции во главе с США к северу от Багдада, прибыла в четверг в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al-Mayadeen. По его информации, группу из 20 военных, разместившуюся на крупнейшей американской базе в городе Эш-Шаддади, возглавляет офицер Сауд аль-Джугейфи.

Сообщение о прибытии саудовских военных на сирийскую территорию пока никак не прокомментировали в Дамаске. По сведениям телеканала, эти военнослужащие были выведены с базы Эт-Таджи к северу от Багдада, которая была передана 23 августа иракским властям командованием международной коалиции.

Всего на базе в Эт-Таджи находилось примерно 2 тыс. иностранных военных, большинство из них передислоцировано в Эрбиль - административный центр курдского автономного района на севере Ирака.