Минобороны разрабатывает ударный беспилотник для поддержки вертолетов

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ разрабатывает ударный беспилотник вертолетного типа, который будет вести боевые действия совместно с пилотируемыми вертолетами. Об этом говорится в материалах Научно-исследовательского центра Центрального НИИ Военно-воздушных сил (НИЦ ЦНИИ ВВС), обнародованных в ходе форума "Армия-2020".

"Разрабатывается беспилотный вертолет для взаимодействия с армейской авиацией. Предполагается ведение совместных боевых действий пилотируемых и беспилотных вертолетов, которые будут решать разведывательные и ударные задачи", - отмечается в материалах НИЦ.

Создаваемый беспилотник, по замыслу военных, должен действовать в тактической глубине (на дальности до 20-30 км - прим. ТАСС).

Согласно проведенным исследованиям, указывается в презентации, беспилотник вертолетного типа также будет востребован в ВМФ для выдачи целеуказаний, так как сейчас возможности морских средств поражения гораздо выше, чем возможности целеуказания. "Исследования показывают, что беспилотный вертолет должен быть порядка 2,5-3 тонн для решения задач на необходимом удалении от кораблей", - отмечается в документах.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" начал работу 23 августа и продлится до 29 августа. Выставку планируют посетить представители около ста стран. Более полутора тысяч организаций и предприятий демонстрирует около 28 тысяч экспонатов, в статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.