Россия намерена увеличить производительность опреснительного завода в Актау в два раза

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) модернизирует опреснительный завод в Казахстане и увеличит его производительность. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на форуме "Армия-2020".

"Мы в свое время построили самый крупный завод в СНГ в городе Актау в Казахстане, его производительность - 20 тыс. кубометров в час. Сейчас мы проводим модернизацию этого завода, увеличиваем производительность в два раза - до 40 тыс.", - отметил Кошлаков.

По словам гендиректора исследовательского центра, проекты по опреснению воды с помощью систем Центра им. Келдыша внедряются и в других странах.

По технологиям, разработанным в исследовательском центре, были построены опреснительный завод "Каспий" в Актау, заводы "Автотор" в Калининграде, Московский нефтеперерабатывающий завод. Всего специалисты центра выполнили более тридцати проектов по очистке и обессоливанию воды.