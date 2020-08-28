Источник: подлодки проекта "Ясень-М" будут нести "Калибры-М" с дальностью от 4 тыс. км

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Заложенные 20 июля на Севмаше многоцелевые атомные подводные лодки "Воронеж" и "Владивосток" проекта 885М "Ясень-М" станут первыми носителями принципиально новых крылатых ракет "Калибр-М" с дальностью полета более 4 тыс. км. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах выставки "Армия-2020".

"Новые многоцелевые подлодки будут носителями принципиально новых "Калибров-М" с дальность стрельбы свыше 4 тыс. км", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что новые "Калибры-М" получат возможность доставлять к цели либо обычную осколочно-фугасную боевую часть, либо ядерную. Он подчеркнул, что "новые подлодки будут лучше подготовлены к миссии неядерного стратегического сдерживания по сравнению с их предшественниками".

"Владивосток" и "Воронеж" предполагается спустить на воду в 2024 и 2025 годах, а передать флоту в рамках действующей Госпрограммы вооружений, то есть до конца 2027 года.

Контракт на строительство двух многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019". Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 "Северодвинск" вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М "Казань" планируется к передаче флоту до конца 2020 года.

В настоящее время на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие подлодок проекта 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения.