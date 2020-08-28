В России показали прототип циклолета для десанта

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил на международном форуме "Армия-2020" летный демонстратор первого в России циклолета, на основе которого к 2024 году должны создать полноразмерную летающую пассажирскую машину для Минобороны РФ.
Как рассказал ТАСС руководитель проекта "Циклон" со стороны ФПИ Григорий Макеич, беспилотник массой 60 кг уже проходит летные испытания. "Задача - до конца года доработать систему автоматического управления. Мы планируем поставить на него гибридную силовую установку, которая позволит ему летать дольше 60 минут", - уточнил он.
На февраль 2021 года намечены приемочные испытания, на которых циклолет должен продемонстрировать все свои преимущества и заявленные характеристики. "После этого мы перейдем к созданию большого аппарата, который будет способен перевозить до шести человек. До конца этого года мы должны испытать в аэродинамической трубе один полноразмерный движитель для большой машины. И к 2024 году должен быть создан полноразмерный пассажирский циклолет", - сообщил представитель ФПИ.
Как уточнил Макеич, разработкой уже заинтересовались военные. В частности, предполагается создание циклолета наземного и палубного базирования для проведения десантных операций.
Преимущества циклических движителей
Изначально фондом была поставлена задача по поиску оптимальных решений для создания летающих автомобилей. Тогда ученые Института теплофизики Сибирского отделения РАН и инженеры компании "Авакс-Геосервис" предложили свое решение - циклолет.
"У циклолета есть ряд преимуществ: компактность, низкий уровень шума по сравнению с вертолетом или квадрокоптером. Также используемые циклические движители позволяют менять направление вектора тяги на 360 градусов, благодаря этому данный летательный аппарат обладает повышенной маневренностью", - рассказал Макеич.
По словам представителя ФПИ, циклолет разрабатывается для городских условий и труднодоступной горной местности. Он способен летать среди препятствий, причаливать к вертикальным поверхностям, а также осуществлять взлет-посадку на наклонную поверхность (то, что не может делать вертолет или квадрокоптер) и при этом обладать высокой маневренностью. Периферийная защита двигателей позволит избежать разрушения движителей при столкновении с препятствиями.
Созданный 60-килограммовый демонстратор может переносить полезную нагрузку в 10-20 кг. "Соответственно, такие беспилотные циклолеты смогут выполнять задачи в интересах Минобороны - осуществлять ударные функции. На беспилотник можно крепить пулемет или неуправляемые бомбы. Также аппарат может осуществлять разведку и за счет низкого уровня шума делать это незаметно", - рассказал Макеич.
Форум "Армия-2020"
Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.