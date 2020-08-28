В России показали прототип циклолета для десанта

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил на международном форуме "Армия-2020" летный демонстратор первого в России циклолета, на основе которого к 2024 году должны создать полноразмерную летающую пассажирскую машину для Минобороны РФ.

Как рассказал ТАСС руководитель проекта "Циклон" со стороны ФПИ Григорий Макеич, беспилотник массой 60 кг уже проходит летные испытания. "Задача - до конца года доработать систему автоматического управления. Мы планируем поставить на него гибридную силовую установку, которая позволит ему летать дольше 60 минут", - уточнил он.

На февраль 2021 года намечены приемочные испытания, на которых циклолет должен продемонстрировать все свои преимущества и заявленные характеристики. "После этого мы перейдем к созданию большого аппарата, который будет способен перевозить до шести человек. До конца этого года мы должны испытать в аэродинамической трубе один полноразмерный движитель для большой машины. И к 2024 году должен быть создан полноразмерный пассажирский циклолет", - сообщил представитель ФПИ.

Как уточнил Макеич, разработкой уже заинтересовались военные. В частности, предполагается создание циклолета наземного и палубного базирования для проведения десантных операций.