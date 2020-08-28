Россия намерена подписать на "Армии" оружейные контракты на сотни миллионов долларов

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Россия подпишет с иностранными партнерами на форуме "Армия-2020" контракты на поставку вооружений на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов, часть сделок уже заключена. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"На этом форуме действительно будут подписаны контракты, некоторые уже подписаны. Это не одна сотня миллионов долларов", - сказал Шугаев.

В первый день форума, 23 августа, директор ФСВТС сообщил журналистам, что запланировано заключение ряда контрактов, в частности с Арменией, Белоруссией и Казахстаном.

Ударный беспилотник "Орион"

Россия обсуждает с иностранными заказчиками заявки на поставку новейших разведывательно-ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион", сообщил Дмитрий Шугаев.

"К "Ориону" есть большой интерес. Беспилотник имеет возможность продолжительное время находиться в воздухе с ударно-разведывательными функциями. Это конкурентный продукт. Заявки обсуждаются, серьезную маркетинговую работу проводит "Рособоронэкспорт", - сказал Шугаев.

Он добавил, что помимо самих аппаратов Россия готова поставить всю необходимую инфраструктуру и обучить персонал. "Конечно, без соответствующей квалификации невозможно каким-то образом им эффективно управлять. Несомненно, это будет и обучение, это и определенная наземная инфраструктура", - уточнил глава ФСВТС.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его высотный потолок достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.