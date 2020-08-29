Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"

ТАСС — об основных итогах деловой программы, подписанных контрактах на поставки вооружения и военной техники в российскую армию, а также планах и заявлениях, прозвучавших на полях международной оборонной выставки в подмосковном парке "Патриот"

41 контракт на поставку и модернизацию военной техники в Вооруженные силы РФ общей суммой свыше 1,16 трлн рублей. С иностранными партнерами планируется подписать оружейные контракты на общую сумму несколько сотен миллионов долларов, часть сделок уже заключена, в том числе на поставку второго комплекта зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Таковы некоторые предварительные итоги деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020".

' YouTube/Роман Азанов/ТАСС/Ruptly/пресс-служба холдинга "Вертолеты России"'

Оружие закупается крупными партиями Говоря о перспективах "Армии-2020" еще в первый день открытия выставки, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что "контрактная работа начинается с предыдущих форумов".

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"По каким-то контрактам работа началась два-три года назад, а какие-то зарождаются именно сегодня и будут реализованы тоже, может, через год или через два", — сказал он в эфире телеканала "Звезда". Министр назвал очень важным то обстоятельство, что военное ведомство перешло от закупок единичных экземпляров и мелких партий техники к контрактам на крупные серии. "Когда мы закупаем 50–70 самолетов одним контрактом. Или 100–150 вертолетов одним контрактом", — отметил Шойгу. В качестве примера — сделка по истребителям пятого поколения Су-57, которых заказали 76 единиц. И то же самое можно сказать о контрактах на танки Т-14 "Армата", самолеты Як-130 и Су-35, серийные партии кораблей дальней морской зоны.

Описание Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 © Сергей Савостьянов/ТАСС

К концу 2020 года Минобороны РФ планирует заключить крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам и робототехнике.

Это говорит о том, что оборонная промышленность работает, наука работает, конструкторы работают и, самое главное, мы перевооружаем армию Сергей Шойгу министр обороны РФ

На третий день работы форума Минобороны РФ сообщило о том, что вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, в результате выполнения этих контрактов наша армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения. "Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", — отметил он.

Описание Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ряд соглашений на общую сумму более 300 млрд рублей подписали Минобороны России и госкорпорация "Ростех" — одна из крупнейших промышленных компаний России, которая объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны, а ее продукция поставляется более чем в 100 стран мира.

"Холдинги Ростеха подписали с Минобороны соглашения о поставках новой авиационной и бронетанковой техники, ремонте и модернизации существующих боевых машин, а также о работах по созданию перспективных вооружений, — сообщил ТАСС исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. — Наши предприятия обеспечат российские войска новейшими самолетами и вертолетами, поставят армии реактивные системы залпового огня (РСЗО) и снаряды, модернизируют танки и боевые разведывательные машины, займутся созданием универсального морского вертолета. Эти договоренности позволят существенно повысить потенциал вооруженных сил и обеспечат выполнение задач, стоящих перед российской армией". Соглашения с Минобороны подписали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), "Вертолеты России", НПК "Уралвагонзавод" и НПО "Сплав" холдинга "Техмаш". Авиационная техника Согласно подписанным контрактам, российская армия получит истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ2, учебно-боевые самолеты Як-130 и военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.

Описание Группа высшего пилотажа "Русские витязи" на самолетах Су-35С и Су-30СМ © Сергей Савостьянов/ТАСС

Кроме того, на форуме состоялось вручение государственных контрактов на изготовление и поставку легких военно-транспортных самолетов Ил-112В. Был также заключен контракт на сервисное обслуживание, восстановление исправности и продление ресурсов и сроков службы самолетов типа Ил-18, Ил-62, Ил-96, Ан-2, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-140, Ан-148 для нужд Минобороны России в 2020–2022 годах. С Уральским заводом гражданской авиации подписали контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов DA-42T. Стало известно о том, что ОАК начнет поставлять Минобороны в 2021 году учебно-тренировочный Як-152. Он позволяет обеспечить первоначальную подготовку пилотов. "Самолет, который в советское время как раз был такой "летающей партой", как его называли, который обеспечивал подготовку гражданских и военных летчиков. Вот это по большому счету вторая жизнь этого самолета, модернизированного самолета, потребность в котором исчисляется сотнями", — сказал глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" на форуме "Армия-2020".

В ОАК отметили, что "сама идея опережающего финансирования заключается в том, что то, что было предусмотрено в семилетний период, сдвинули влево". "Это для нас загрузит заводы, кооперацию, [позволит] поддержать ее на той серии, которая обеспечивает высокую загрузку наших предприятий. Она не везде одинаково высокая. Заводы на ближайшие годы будут загружены полностью. Это до 2024 года, может быть, до 2025 года включительно", — отметили в корпорации.

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Юрий Слюсарь сообщил, что корпорация ожидает большой заказ на тяжелый ударный беспилотный комплекс "Охотник", серийные поставки которого планируется начать с 2024 года. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. Разработанный в КБ Сухого беспилотник впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, а 27 сентября выполнил полет совместно с истребителем Су-57. На полях форума стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных Ту-160М. В настоящее время проводятся квалификационные и ресурсные испытания двигателей на стендах. В 2023 году должно начаться серийное производство современного газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. О начале его разработки предприятие "ОДК-Климов" объявило в 2019 году. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т, Ка-126 и "Ансат". Сборка первого двигателя-демонстратора запланирована на декабрь 2020 года.

Описание В цехе завода "ОДК-Климов" © Петр Ковалев/ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" заключил контракт на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективного вертолетного комплекса корабельного базирования "Минога".

Отмечается, что новый комплекс станет универсальным вертолетом с возможностью выполнения поисково-спасательных, транспортно-боевых и противолодочных задач. В соответствии с утвержденными графиками первый этап ОКР планируется выполнить в течение трех лет. Разрабатываемый морской вертолет, о создании которого стало известно в 2015 году, в перспективе должен заменить многоцелевой корабельный вертолет Ка-27. Кроме этого, холдинг поставит ведомству два многоцелевых вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности. "Сроки — 2021–2022 годы. Это продолжение работы по поставкам предыдущих двух машин, которые были сделаны. Мы продолжаем поставки Ми-38 для Минобороны", — сказал глава холдинга Андрей Богинский.

Описание Средний многоцелевой вертолет Ми-38 © Сергей Бобылев/ТАСС

Вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных операций, в качестве летающего госпиталя. Дальность полета в транспортной конфигурации с дополнительными топливными баками достигает 1,2 тыс. км. Машина с максимальной взлетной массой 15,6 т может перевозить 5 т полезного груза. Кроме этого, "Вертолеты России" подписали соглашение о поставке МЧС первого тяжелого вертолета Ми-26Т2. Это модернизированная версия Ми-26Т, имеет "стеклянную" кабину (система электронной индикации показателей приборов). Машина в состоянии эвакуировать до 82 человек. Может применяться как топливозаправщик и использоваться для тушения пожаров.

Описание Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т2 © Марина Лысцева/ТАСС

На полях форума стало также известно, что в 2027 году может появиться перспективный боевой вертолет, техническое задание (ТЗ) к которому уже формируется. "У нас идет диалог с Минобороны. <...> По сути, будет формироваться ТЗ на вертолет с поставками на конец текущего десятилетия — начало следующего, срок жизни этой машины будет лет 30–40, может, и более. Это сложная аналитическая работа по определению будущей концепции, по заданию требований. А требования перспективные, потому что машина будет производиться через примерно семь лет", — сказал Андрей Богинский. Приемо-сдаточный акт на поставку первого специализированного вертолета Ми-8МТПР-1 для Минобороны подписал концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). "Машина оснащена системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий", — приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора Владимира Зверева. "Рычаг-АВ" позволяет полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и может подавлять сразу несколько целей. Сухопутная техника Тульское предприятие "Сплав" поставит вооруженным силам РСЗО "Торнадо-С" и 122-миллиметровые реактивные снаряды 9М22У для РСЗО "Град". "Торнадо-С" является результатом глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Главные составляющие системы — принципиально новые управляемые реактивные снаряды и модернизированная боевая машина, созданная на базе МАЗ-543М, — сообщил на полях форума гендиректор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов. — Для системы разработаны два 300-миллиметровых управляемых реактивных снаряда — с осколочными боевыми элементами и кумулятивно-осколочными боевыми элементами, оснащенными спутниковой навигационной системой". На "Армии-2020" демонстрировались управляемые снаряды "Торнадо-С". В отличие от предшественников, теперь каждый снаряд может поражать отдельную цель. Дальность полета — до 120 км.

Описание Управляемые снаряды реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

"Все реактивные снаряды предыдущих поколений РСЗО в полете вращаются, ракета "Торнадо-С" стала первой, у которой вращается вокруг своей продольной оси только хвостовой блок ракетной части, а сама ракетная и головная части боеприпаса сохраняют статичное положение. Это обеспечивает неразрывную связь со спутником, что, в свою очередь, повышает точность поражения цели", — рассказал Смирнов. Концерн УВЗ проведет ремонт и модернизацию стоящих на вооружении танков Т-80БВ, что позволит существенно повысить тактико-технические характеристики машины и довести ее до нового уровня — Т-80БВМ. По условиям контракта предприятие "Омсктрансмаш" должно провести ремонт более 50 единиц бронетехники.

Описание Танк Т-80БВМ на "Аллее танкпрома" в парке "Патриот" © Роман Азанов/ТАСС

Кроме этого, есть еще один контракт УВЗ — на проведение капремонта с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Изделия восстановят до исправного состояния с заменой или восстановлением их составных частей, включая базовые. В машинах будет улучшен ряд технических характеристик — огневая мощь, защищенность, командная управляемость и подвижность.

На эту тему Огневая мощь на кончиках пальцев. Как новый "Планшет-А" поможет артиллерии будущего

С холдингом "Высокоточные комплексы" заключен контракт на поставку в войска малогабаритного носимого комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" разработки ВНИИ "Сигнал". "В настоящее время ведется подготовка к постановке "Планшет-А" на производство, уже подписан первый госконтракт на его поставку", — сообщил ТАСС гендиректор "Сигнала" Владимир Пименов, подчеркнув, что в ходе разработки были учтены требования военных, имеющих реальный боевой опыт применения артиллерийских систем. По его словам, госиспытания комплекс успешно прошел в 2019 году. Комплекс может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Техника для ВМФ Подписаны контракты на строительство двух дизельных подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677. Строительство будет вестись на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. На церемонии также сообщили о подписании с Центром судостроения "Звездочка" контракта на "выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота". Эти субмарины относятся к третьему поколению, имеют ракетное и минно-торпедное вооружение, высокую скрытность, которые позволяют им выполнять широкий спектр боевых задач: от слежения за подводными лодками противника до поражения крупных надводных и береговых целей.

Описание Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота проекта 971 "Щука-Б" © Юрий Смитюк/ТАСС

Алексей Криворучко объявил, что подписан новый госконтракт на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380/20385 с "Северной верфью". Сейчас в составе флота несут службу головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов", на котором подняли Андреевский флаг накануне Дня ВМФ.

Основное вооружение кораблей — 16 универсальных пусковых установок, способных применять крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон". По данным источников, в начале 2020 года с "Адмирала Горшкова" впервые была испытана новая гиперзвуковая ракета "Циркон". Второй серийный фрегат "Адмирал Головко" проходит испытания.

В разной степени строительства в Санкт-Петербурге находятся еще пять фрегатов проекта. Таким образом, на сегодняшний день общее число принятых и строящихся кораблей проекта 22350 достигло восьми. Корабли проекта 20380 — многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. У них на вооружении универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. Корветы проекта 20385, в отличие от кораблей предыдущего проекта 20380, получат на вооружение крылатые ракеты "Калибр-НК" и/или "Оникс".

Кроме того, заключен контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на поставку тральщиков проекта 12700 ("Александрит"). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Описание Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" © Александр Демьянчук/ТАСС

В ходе форума стало известно, что эти корабли получили новейшие российские комплексы противоминной обороны (ПМО) "Александрит-ИСПУМ". "В настоящее время у ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") заключены контракты на поставку "Александрит-ИСПУМ" для шести кораблей ПМО проекта 12700. Комплекс уже установлен на головном корабле "Александр Обухов", а также на тральщиках "Иван Антонов" и "Владимир Курбатов", — сообщил ТАСС гендиректор предприятия Игорь Крылов.

Описание Вывод крейсера "Адмирал Нахимов" из наливного бассейна к набережной судоверфи "Севмаш" © Пресс-служба "Севмаша"

Алексей Криворучко объявил о заключении контракта на ремонт с модернизацией крейсера "Адмирал Нахимов". Ранее гендиректор АО "Севмаш" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что достройка на плаву тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") идет по графику, на корабле начался монтаж вооружения. Корабль должен быть передан флоту в 2022 году. Предполагается, что "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2021 году. Космос Заключены контракты на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат". Со стороны Минобороны РФ документы подписал Алексей Криворучко. Контракт предусматривает изготовление ракет-носителей 14А14 (2,1а и 2.1б) и 14а15 (2.1в).