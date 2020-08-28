WSJ: США в ближайшие месяцы сократят численность войск в Ираке до 3,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшие месяцы сократить почти на треть численность американских войск в Ираке. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что контингент ВС США в Ираке будет урезан до 3,5 тыс. военнослужащих. По сведениям источников The Wall Street Journal, сокращений следует ожидать в ближайшие два-три месяца. На данный момент в Ираке насчитывается порядка 5,2 тыс. американских военных.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены. Как отмечает The Wall Street Journal, этот вопрос обсуждался 20 августа на встрече Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. В ночь на 3 января этого года ВС США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.