Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 был поднят в пятницу на перехват американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили военные, воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - сообщили в центре, подчеркнув, что нарушения границы допущено не было.