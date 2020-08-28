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Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Истребитель Су-27 Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-27
© Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 был поднят в пятницу на перехват американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили военные, воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - сообщили в центре, подчеркнув, что нарушения границы допущено не было.

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