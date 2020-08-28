Истребители НАТО сопровождали российские самолеты над двумя океанами и Балтикой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Истребители стран НАТО поднимались в пятницу на сопровождение российских самолетов над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020". Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, речь идет о самолетах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Дальней авиации Воздушно-космических сил России. В полетах принимали участие в общей сложности восемь противолодочных самолетов Ту-142, четыре противолодочных Ил-38, два бомбардировщика Су-24М, а также два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один топливозаправщик Ил-78.

"На отдельных участках полетов российские самолеты сопровождались истребителями стран НАТО", - отметили в центре.

Российские самолеты находились в воздухе более 12 часов, за это время они преодолели маршруты протяженностью более 10 тыс. км. В центре подчеркнули, что полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "В ходе полетов летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - сообщили в центре.

В то же время Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что российские самолеты "оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушное пространство США или Канады". Согласно сообщению на сайте НОРАД, самолеты "на протяжении пяти часов находились в идентификационной зоне противовоздушной обороны", приблизившись на расстояние 50 морских миль к побережью Аляски.