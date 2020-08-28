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Российские Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Черным морем

После разворота самолета США от границы России Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-27 были подняты в пятницу на перехват американского бомбардировщика В-52Н над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили военные, воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США", - сообщили в центре, подчеркнув, что нарушения границы допущено не было.

В НЦУО отметили, что весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета США от границы России Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее в пятницу в НЦУО сообщили о перехвате российским Су-27 американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем. Нарушения границы самолетом ВВС США также допущено не было.

Теги
СШАРоссия
Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков НАТО над Балтикой
После разворота самолетов США, Швеции и Дании от госграницы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования
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