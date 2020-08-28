Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков НАТО над Балтикой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков США, Швеции и Дании, входящих в Объединенные вооруженные силы НАТО, над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

По информации национального центра, в пятницу российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании", - сообщили в ведомстве.

В центре подчеркнули, что после разворота иностранных самолетов от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ самолетами Объединенных вооруженных сил НАТО не допущено", - подчеркнули в национальном центре.