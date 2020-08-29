Летчики на "Авиадартсе" приступают к применению боевого оружия по наземным целям

РЯЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Летчики на международном конкурсе "Авиадартс", проходящем в рамках Армейских международных игр, перешли к финальному этапу - применению оружия по наземным целям. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре конкурса.

"На международном конкурсе "Авиадартс" летчики приступили к выполнению основного этапа соревнований - боевому применению авиационных средств поражения по наземным целям", - сказали в пресс-центре.

Участники будут выполнять практическое бомбометание, стрельбу из авиационных пушек, пуски неуправляемых ракет по мишеням, которые достались им в ходе жеребьевки. У каждого участника будут по две зачетные попытки.

На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения конкурса представлено около 60 уникальных наземных целей, в том числе аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.

В "Авиадартс-2020" участвуют команды России и Белоруссии, всего более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. Используются следующие самолеты и вертолеты: Су-35С, Су-30См, Су-25 различной модификации, Як-130, Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации. Конкурс продлится до 5 сентября.

"По итогам первых трех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация) уверенно лидирует российская команда", - отметили в пресс-центре.