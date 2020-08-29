Истребители Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Два истребителя Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтикой. Об этом сообщили журналистам в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, 28 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, для опознавания которой в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

"Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. <...> Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено", - сказали в центре.

По информации ведомства, после разворота иностранного военного самолета от границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказали в национальном центре.