Около 500 будущих военных врачей приняли присягу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Около 500 курсантов первого курса Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова приняли военную присягу на плацу исторического парка учебного заведения. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"Вступая в ряды защитников Отечества и в ряды военнослужащих медицинской академии, вы торжественно присягаете на верность своей родине", - сказал на торжественной церемонии заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он подчеркнул, что курсанты будут получать знания, умения и навыки врачебной деятельности в уникальном научном медицинском центре.

Замминистра отметил, что материальная база академии оснащена самым современным учебным оборудованием и позволяет оказывать все виды медицинской помощи. "Желаю вам настойчивости в овладении благородной профессии военного врача", - сказал замглавы военного ведомства.

В завершении торжественной церемонии помощник начальника академии по работе с верующими отец Федор Кузнецов благословил первокурсников на отличную учебу и выполнение воинского долга.

Военно-медицинская академия имени Кирова - единственное учебное заведение в России, готовящее военных врачей. В 2017 году на базе академии была открыта многопрофильная клиника. Комплекс состоит из семи многоэтажных корпусов, его площадь составляет около 150 тыс. квадратных метров.

Возможности клиники позволяют ежегодно оказывать специализированную медицинскую помощь 50 тыс. пациентам, проводить более 20 тыс. операций, 16 тыс. из которых с использованием уникального медицинского оборудования, а также одновременно обучать 1,3 тыс. курсантов и слушателей академии.