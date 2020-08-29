Минобороны проводит турниры World of Tanks и Dota среди посетителей форума "Армия"

КУБИНКА /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ переоборудовало штабные машины для проведения киберспортивных состязаний для посетителей форума "Армия" и Армейских международных игр. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В фан-зоне Армейских международных игр - 2020 работает площадка киберспорта, которая ежедневно привлекает огромное количество посетителей. Для проведения киберспортивных состязаний переоборудованы уникальные мобильные штабные машины", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в одном мобильном комплексе на базе "Камаза" размещается полноценная игровая платформа на 10 соревновательных мест. "Удобство мобильных комплексов заключается в том, что они позволяют развернуть игровую платформу в любой точке мира", - пояснили в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что посетители и участники форума и Армейских игр могут сразиться в World of Tanks, CS:GO, Dota 2 и другие игры. Кроме того, площадка "Киберпатриот" включает еще две локации - зону для свободной игры и зону просмотра трансляций.

По данным военного ведомства, площадку уже посетили более 9 тыс. человек. "Киберпатриот" будет работать до завершения Армейских международных игр.