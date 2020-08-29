Источники: запуск "Циркона" произведут в сентябре с борта "Адмирала Горшкова"

КУБИНКА /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Новый запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в рамках ее летных испытаний состоится в сентябре с борта фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков". Рассматривается возможность залповой стрельбы, сообщили ТАСС в кулуарах форума "Армия-2020" два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Новый запуск ракеты с "Горшкова" запланирован на сентябрь", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил этот график, отметив, что "рассматривается возможность стрельбы сразу двумя ракетами по двум мишеням".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Впервые "Адмирал Горшков" выстрелил "Цирконом" в начале этого года из Баренцева моря. Гиперзвуковая ракета пролетела более 500 км и поразила береговую мишень.

В конце июля в Минобороны официально заявили, что испытания ракет "Циркон" идут в плановом порядке. По данным ведомства, уже состоявшиеся с борта "Адмирала Горшкова" испытательные пуски ракеты подтвердили ее тактико-технические характеристики по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковую корость полета.

"Циркон"

О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. Как отмечал источник ТАСС, к концу 2018 года было выполнено более десяти испытательных пусков ракеты по морским мишеням.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин уточнил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон", как и для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380.