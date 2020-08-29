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Форум "Армия-2020"

Форум "Армия-2020" в Самарской области посетили более 18 тыс. человек

На форуме были представлены, в частности, новейший автомат Калашникова АК-12 и комплект универсальной тактической тренировочной системы "Штурм"

ТАСС, 29 августа. Торжественная церемония закрытия форума "Армия-2020" в Самарской области прошла в субботу. За три дня работы его посетили более 18 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Свыше 18 тыс. человек посетили военно-технический форум "Армия-2020", прошедший на Рощинском полигоне Самарской области. Проведение форума было организовано на девяти кластерах, на которых гости смогли ознакомиться с оружием и современной военной техникой, стоящей на вооружении 2-й общевойсковой армии и соединения специального назначения Центрального военного округа", - отмечается в сообщении.

В частности, на форуме были представлены новейший автомат Калашникова АК-12, комплект универсальной тактической тренировочной системы "Штурм", комплект развертывания временных дорог.

В рамках форума прошли выступления творческих коллективов 2-й общевойсковой армии и Самарской области, гости смогли увидеть демонстрационный пролет авиации ЦСКА. Кроме того, на форуме были организованы полевые кухни, работал мобильный пункт отбора граждан на контрактную службу.

Теги
РоссияСамарская областьФорум "Армия-2020"
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