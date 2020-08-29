Почти 1,5 млн человек посетили площадки форума "Армия-2020" по всей стране

КУБИНКА /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Почти 1,5 млн человек во всех регионах РФ посетили площадки Международного военно-технического форума "Армия-2020", который в субботу завершил работу. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"С 23 по 29 августа мероприятия форума в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте, посетили 1 490 115 человек", - сказали в Минобороны.

В работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 - высокого уровня. Национальные экспозиции развернули шесть иностранных государств - Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия.

В ходе форума Минобороны РФ заключило более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности на сумму более 1,160 трлн рублей. При этом предприятиям ОПК предстоит выполнить разработку, изготовление, ремонт и модернизацию, а также поставку более 640 образцов вооружения и техники. Также военное ведомство отобрало более 300 перспективных инновационных разработок и проектов, представленных на форуме.

В ходе научно-деловой программы форума прошли 186 мероприятий по вопросам обеспечения обороны государства и развития международного военного и военно-технического сотрудничества. На специализированной экспозиции "Военное образование. Престиж и инновации" Минобороны представило дистанционные образовательные технологии, с помощью которых ведомству удалось сохранить качество обучения в условиях пандемии.

Демонстрационные показы на полигоне Ашулук

В этом году помимо традиционных площадок для демонстрационных показов был задействован полигон Ашулук, где можно было увидеть уникальную программу противодействия беспилотным летательным аппаратам. Для динамических показов было задействовано более 320 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также образцы продукции предприятий промышленности. Показы были разделены на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возможности современных и перспективных образцов вооружения и военной техники, и проходили одновременно на двух полигонах.

В этом году форум проходил одновременно с Армейскими международными играми - 2020, которые завершатся 5 сентября.