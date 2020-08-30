ВВС США назвали "непрофессиональной" работу российских Су-27 по перехвату B-52

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-27 действовали "небезопасно и непрофессионально" при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. С таким утверждением выступило в субботу командование ВВС США в Европе и Африке.

Инцидент произошел 28 августа. "Пилоты двух российских Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США, который выполнял штатные операции над международными водами Черного моря. Российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая [траекторию полета американского бомбардировщика на расстоянии] в пределах 100 футов (около 30 метров - прим. ТАСС) от носовой части B-52 на одной [с ним] высоте и при использовании форсажа, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность B-52 маневрировать", - утверждают американские военные.

"Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, они нецелесообразны и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными нормами полетов", - считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, российские Су-27 были подняты в пятницу на перехват американского бомбардировщика В-52Н над Черным морем. Как уточнили российские военные, воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами. В центре пояснили, что "экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США", подчеркнув, что нарушения границы допущено не было.

В НЦУО также отметили, что весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета США от границы России Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.