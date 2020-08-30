Форум "Армия-2020" на Урале, в Сибири и Поволжье посетили более 97 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Площадки военно-технического форума "Армия-2020" на Урале, в Сибири и Поволжье посетили более 97 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в воскресенье.

"В период с 27 по 29 августа площадки военно-технического форума "Армия-2020" на Урале, в Сибири и Поволжье посетили более 97 тыс. человек. Для гостей были развернуты выставки современного вооружения и военной техники из почти 400 образцов, стоящих на вооружении войск округа. Двадцать пять из них представили предприятия оборонно-промышленного комплекса", - приводит пресс-служба слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

В пресс-службе уточнили, что на территории ЦВО площадки форума были развернуты в Екатеринбурге, Новосибирске и в поселке Рощинский под Самарой. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов впервые были развернуты кластеры исторической техники времен Великой Отечественной войны.

"В рамках форума на всех площадках состоялся динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогли наблюдать за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения при поддержке боевых самолетов и вертолетов, артиллерии и беспилотной авиации", - добавили в пресс-службе.

Культурно-досуговую программу обеспечили военные ансамбли песни и пляски, областные и городские творческие коллективы. Для комфортного времяпрепровождения посетителей были развернуты фуд-корты, полевые кухни с солдатской кашей, детские игровые зоны.