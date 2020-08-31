Учения НАТО начинаются в Чехии

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные учения НАТО Ample Strike 2020 начинаются в понедельник в Чехии. Об этом информировала пресс-служба генерального штаба национальных ВС.

"Учения начинаются 31 августа и продлятся до 19 сентября, - отметила пресс-служба. - Они станут одними из крупнейших в этом году в Чехии".

В учениях задействованы примерно 700 военнослужащих, из которых почти 500 представляют ВС Чехии. За их организацию и проведение отвечает командование чешской армии. Общий контроль за ними возложен на штаб ВВС Чехии.

Целью учений является отработка взаимодействия наземных корректировщиков наведения на цели с экипажами боевых самолетов и вертолетов, а также с командирами других задействованных в маневрах подразделений.

В учениях, активная часть которых пройдет с 7 по 18 сентября, примут участие подразделения ВС семи государств - членов НАТО. Кроме чешских военнослужащих, это солдаты из Словакии, США, Германии, Венгрии, Литвы и Эстонии.

Среди задействованной авиатехники значатся стратегический бомбардировщик В-52 и беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США. ВВС Германии представят самолеты Eurofighter, Tornado, Learjet и PC-9B, ВВС Чехии - сверхзвуковые истребители Jas-39 Gripen, легкие штурмовики L-159 Alca, а также вертолеты Ми-24 и Ми-171Ш. Будут использованы авиабазы чешских ВВС, аэродром в городе Пардубице (Восточная Чехия) и военный полигон Болетице (Южная Чехия).