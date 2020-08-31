Российская военная полиция проверила наблюдательные посты на Голанских высотах в Сирии

ЭЛЬ-КУНЕЙТРА /Сирия/, 31 августа. /ТАСС/. Подразделение российской военной полиции провело патрулирование и проверило наблюдательные посты на Голанских высотах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии. Об этом сообщил журналистам командир батальона военной полиции Айдинбек Абдулаев.

"Мы находимся на наблюдательном посту номер один, где выполняет задачу первый взвод моего батальона. Совместно с военнослужащими Сирийской Арабской Республики он выполняет задачу по наблюдению за ракетными ударами со стороны Израиля по линии "Браво". Ниже этого поста находятся позиции сирийцев и, соответственно, организовано взаимодействие между старшими постов", - сказал Абдулаев.

Голанские высоты остаются спорной территорией для Израиля и Сирии. До войны в Сирии здесь была демилитаризованная зона и находились войска ООН, после вывода которых местность захватили боевики. После освобождения земель провинции Эль-Кунейтра от боевиков, российская военная полиция остается тут для того, чтобы гарантировать безопасность.

С постов, расставленные на высотах, наблюдают за возможными провокациями со стороны незаконных вооруженных формирований и Израиля. "Наша задача - наблюдение за воздушным противником, передвижение каких-либо летательных объектов - беспилотники, квадрокоптеры, а также самолеты, вертолеты. В случае обнаружения каких-либо объектов, сразу же доклад незамедлительный в Дамаск, а также нашему руководству", - рассказал командир одного из постов Антон Бердюгин.

Он отметил, что нахождение тут российских и сирийских военных необходимо, так как на территории периодически случаются различные инциденты. "За время моего нахождения тут - не особо часто, но по моим данным было зарегистрировано три атаки. Две атаки со стороны Израильского государства, в данное время спокойная обстановка. Одна из первых атак была - ракетный удар по Дамаску. Ну а остальные удары уже были нанесены либо из крупнокалиберной какой-то установки, либо с вертолета, либо с самолета", - отметил командир поста.

Ниже российских наблюдательных постов расположены посты сирийской армии. Военные двух стран постоянно взаимодействуют. "Из-за частого приезда сюда языковой барьер преодолевается таким образом, что часть нашего личного состава уже разговаривает на арабском, а они [сирийские военные] - на русском", - сказал командир батальона военной полиции Абдулаев. Кроме постоянного наблюдения, российские военные решили заняться и восстановлением исторической памяти, в частности, они отреставрировали танк Т-34, который применялся во время войны между Израилем и Сирией. Теперь он в качестве монумента установлен возле одного из постов российской военной полиции.

О Голанских высотах

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, а затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Резолюцией Совета Безопасности ООН аннексия была признана незаконной, затем часть Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там международной миссии.

Во время вооруженного конфликта в Сирии данная территория временно перешла под контроль боевиков.