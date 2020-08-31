В Ростехе пообещали войскам самую компактную станцию спутниковой связи до конца года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии до конца 2020 года начнут получать новейшие станции спутниковой связи, которые умещаются в заплечный рюкзак и являются самыми компактными на сегодняшний день. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Носимая станция спутниковой связи Р-444-НМ имеет массогабаритные характеристики в полтора раза меньше по сравнению с существующими аналогами за счет применения фазированной антенной решетки. Государственные испытания новой станции на сегодняшний день завершены, принятие оборудования на снабжение ожидается до конца 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Станция разработана компанией НПП "Радиосвязь" (входит в "Росэлектронику"). Аппаратура обеспечит подразделения в любой точке мира голосовой связью, а также возможностью передачи текстовых сообщений и файлов.

Как пояснил гендиректор НПП "Радиосвязь" Ринат Галеев, сейчас в носимых комплексах спутниковой связи в основном используются сборные зеркальные антенны, состоящие из нескольких частей. "Развертывание такого оборудования в среднем занимает 10 минут, в то время как станция Р-444-НМ будет готова к работе в течение минуты", - уточнил он.

Гендиректор добавил, что аппаратура разрабатывалась в первую очередь для применения в вооруженных силах, но может использоваться в ходе аварийно-спасательных и ремонтных работ или при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Станция работает с космическими аппаратами на геостационарной орбите и создает на земле сеть мобильной связи для 255 пользователей со скоростью передачи данных до 64 кбит/с. В состав станции входят пульт управления, встроенный в телефонную трубку, компактный плоский моноблок, включающий антенный модуль и модем. Аккумулятор обеспечивает работу станции в течение 4 часов. Вес комплекта не превышает 7,5 кг.