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"Уралвагонзавод" может создать на базе "Арматы" машину поддержки танков "Илья Муромец"

Гендиректор концерна Александр Потапов отметил, что название "Терминатор", которое присвоили предыдущей версии БМПТ, имеет иностранное звучание. Название новой машины русифицируют

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Ростех) прорабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной платформы "Армата", машина должна получить 57-мм пушки и будет называться, например, "Илья Муромец". Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

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"Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования", - рассказал он.

Потапов добавил, что название "Терминатор", которое было присвоено предыдущей версии БМПТ на базе танка Т-72, имеет иностранное звучание, название новой машины будет русифицировано.

"Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще", - сообщил гендиректор УВЗ.

На вооружении российский армии в настоящее время стоят БМПТ "Терминатор", созданные на шасси танка Т-72. Машины вооружены 30-мм пушками и противотанковым ракетным комплексом "Атака-Т". Задача машины - огневая поддержка бронетехники в наступлении, в том числе нейтрализация живой силы противника с переносными противотанковыми средствами.

Теги
Россия
Интервью
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Генеральный директор концерна Александр Потапов в интервью ТАСС рассказал о том, каковы возможности современной танковой армады и какое будущее ожидает БМПТ "Терминатор" и танк Т-14 "Армата"
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