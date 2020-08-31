"Уралвагонзавод" может создать на базе "Арматы" машину поддержки танков "Илья Муромец"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Ростех) прорабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной платформы "Армата", машина должна получить 57-мм пушки и будет называться, например, "Илья Муромец". Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования", - рассказал он.

Потапов добавил, что название "Терминатор", которое было присвоено предыдущей версии БМПТ на базе танка Т-72, имеет иностранное звучание, название новой машины будет русифицировано.

"Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще", - сообщил гендиректор УВЗ.

На вооружении российский армии в настоящее время стоят БМПТ "Терминатор", созданные на шасси танка Т-72. Машины вооружены 30-мм пушками и противотанковым ракетным комплексом "Атака-Т". Задача машины - огневая поддержка бронетехники в наступлении, в том числе нейтрализация живой силы противника с переносными противотанковыми средствами.