Гендиректор "Уралвагонзавода" считает Т-90М "Прорыв" самым красивым танком в мире

"Из современных - я думаю, что самый такой стремительный и красивый - это танк Т-90М "Прорыв". Но помимо его внешней красоты, у него очень хорошие технические и боевые свойства. Я думаю, что это в любом случае новое решение, которое заложили наши конструкторы при реализации и модернизации Т-90", - сказал он

Потапов добавил, что из танков времен Великий Отечественной войны с точки зрения эстетики ему больше всего нравятся Т-34 с орудием 76 мм и танки серии КВ.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата"

Первая партия модернизированных "Прорывов" поступила в российские Вооруженные силы этой весной.