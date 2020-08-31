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Новая техника ВС РФ

Новый зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году

Предварительные испытания боевой машины завершены

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый зенитный пушечный комплекс "Деривация" начнет поступать в российские Вооруженные силы с 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов.

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"Предварительные испытания боевой машины завершены, в том числе подтверждена возможность борьбы с беспилотниками различного типа - от малоразмерных до тяжелых ударных. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии. Первые поставки нового зенитного комплекса в войска запланированы в 2022 году", - сказал он.

Как сообщили ранее в пресс-службе УВЗ, госиспытания новой 57-мм зенитной самоходной установки "Деривация-ПВО" планируется завершить в 2022 году.

Зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018". Самоходная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. Комплекс в первую очередь предназначен для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне. Также установка способна работать по наземным целям.

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