Российский Су-27 перехватил самолеты Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал в понедельник на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным Центра, 31 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены четыре приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для идентификации в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии", - говорится в сообщении.

Нарушения российской госграницы допущено не было. После разворота иностранных самолетов истребитель Су-27 вернулся на аэропорт базирования. "Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в НЦУО.