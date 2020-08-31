Три истребителя Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков над Балтикой

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 из состава Балтийского флота вылетали в понедельник на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, 31 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили три приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для их идентификации в воздух были подняты три Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США", - отметили в центре.

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