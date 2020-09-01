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Пандемия COVID-19

Шойгу: учебные заведения Минобороны выдержали проверку коронавирусом

Учебным заведениям удалось в короткий срок перестроить основные виды деятельности организаций, отметил глава военного ведомства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательные учреждения министерства обороны прошли испытание в условиях борьбы с коронавирусом. Такое мнение высказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

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"Прошедший учебный год стал серьезным испытанием на прочность для всей системы образования страны. Учебные заведения министерства обороны с честью выдержали проверку в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Шойгу в обращении по случаю Дня знаний, опубликованном на сайте военного ведомства.

По словам Шойгу, учебным заведениям удалось в короткий срок перестроить основные виды деятельности организаций. "Этому во многом способствовала ранее проведенная работа по формированию электронной информационной образовательной среды", - убежден министр.

Особую благодарность глава Минобороны выразил профессорско-преподавательскому составу, который смог организовать эффективный учебный процесс и не допустить снижения уровня знаний обучающихся.

Министр обороны России поздравил учащихся военных образовательных учреждений с Днем знаний, который отмечается 1 сентября, пожелал им здоровья и благополучия.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПандемия COVID-19
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