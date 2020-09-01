Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полет российского истребителя Су-27, который поднимался для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, проходил над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границу Дании. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса.