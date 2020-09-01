Более 8 тыс. артиллеристов ЮВО приступили к подготовке к учениям "Кавказ-2020"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 8 тыс. военнослужащих ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Более 8 тыс. артиллеристов и более 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники на 19 полигонах ЮВО в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Дагестан, Северная Осетия - Алания, Крым, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии готовят к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", которые пройдут в конце сентября", - говорится в распространенном сообщении.

В течение месяца ракетчики и артиллеристы в двусторонних тактических розыгрышах будут оттачивать свое профессиональное мастерство, проведут боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, отработают поддержку огнем мотострелковых и танковых подразделений, рассказали в пресс-службе. Для разведки с воздуха и видеофиксации действий войск будет задействовано около десяти расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Финальным этапом подготовки к учениям станут боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган", "Смерч", гаубиц 2С19 "Мста-С" и 2С3 "Акация", самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона" и других систем. Как отметили в пресс-службе, артиллеристы выполнят более 1,5 тыс. задач по поражению целей условного противника.