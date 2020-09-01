Минобороны и НПО "СПЛАВ" подписали контракты на сумму около 30 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России и НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" Ростеха - управляющей организации АО "НПК "Техмаш") в рамках форума "Армия-2020" подписали ряд государственных контрактов по поставке в войска боевых и транспортно-заряжающих машин новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом сообщила пресс-служба "Техмаша".

Было заключено соглашение на поставку штатных реактивных снарядов 9М22У для системы "Град". "СПЛАВ" проделал большую работу по восстановлению конструкторской и технологической документации с учетом использования современных технологий, сырья и материалов.

"Снаряды для реактивной системы "Град" эффективные, надежные, и в то же время имеют относительно невысокую стоимость. Этим обусловлена их востребованность в российской армии", - отметил генеральный директор НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов.

Общая сумма подписанных контрактов составила около 30 млрд рублей.