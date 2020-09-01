В Ростехе заявили, что РФ предлагает зарубежным странам истребитель пятого поколения Су-57

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия предлагает истребитель пятого поколения Су-57 для внешнего рынка. Спрос на этот самолет будет после поставок самолета в Вооруженные силы РФ, сообщил в интервью изданию РБК индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

"До тех пор, пока мы не поставим достаточно машин в собственную армию, вряд ли будет заметный спрос на внешнем рынке. <...> Поэтому сейчас задача номер один - поставить самолет в Вооруженные силы России. При этом иностранцам мы эту мы эту машину предлагаем, рекламную работу проводим", - сказал Сердюков, не уточнив, каким странам Россия предлагает приобрести этот самолет.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года для российских Вооруженных сил будет закуплено 76 истребителей Су-57.

Ранее пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева сообщала, что несколько стран прислали официальные заявки на покупку у России новейших истребителей 5-го поколения Су-57, вопрос о продвижении машины на внешнем рынке прорабатывается.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.