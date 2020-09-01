Истребитель шестого поколения могут создать под брендом компаний "МиГ" и "Сухой"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков не исключил, что российский истребитель шестого поколения будет создан под совместным брендом предприятий "МиГ" и "Сухой".

"Возможно, так и будет - истребитель производства "МиГ"-"Сухой". Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить", - сказал Сердюков в интервью изданию РБК, отвечая на вопрос, под чьим брендом будет создан новый истребитель.

О начале работ в России над боевым самолетом шестого поколения сообщил в марте 2016 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера. Он отмечал, что КБ "Сухого" представило задельные работы "по созданию истребителя шестого поколения".

К характерным признакам такого самолета различные специалисты относят способность выполнять боевые задачи без участия человека и искусственный интеллект, наличие радиофотонного радара, способность развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос, а также возможность применять оружие на новых физических принципах.

Бывший главком Воздушно-космических сил, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал ранее в интервью ТАСС, что Вооруженные силы России будут переходить к технике шестого поколения, включая ударные беспилотные летательные аппараты, плавно и постепенно, убедившись в надежности машин предыдущих версий.