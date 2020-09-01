БАЛАШИХА /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Военной академии РВСН, в том числе материально-техническую базу, на которой слушатели и курсанты проходят обучение на современные типы ракетных комплексов стратегического назначения, включая "Авангард".

Глава Минобороны подчеркнул, что Военная академия РВСН имени Петра Великого является лучшим военным политехническим вузом, в ней созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса.

Он отметил, что "академия РВСН - одно из старейших военных учебных заведений, которое является лучшим политехническим военным вузом", который в преддверии двухсотлетия своего создания с честью приумножает богатые традиции предшественников.

"Как и прежде, здесь поддерживается высокий уровень подготовки квалифицированных офицерских кадров. Безусловно, в этом огромная заслуга командования и профессорско-преподавательского состава, стараниями которых созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса", - сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что в разные времена из стен академии вышли тысячи высококлассных специалистов, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности государства.

"Имена, свершения и подвиги многих из них навечно вписаны в историю Отечества. Среди воспитанников более трехсот Героев Советского Союза и Российской Федерации, 39 Героев Социалистического труда, известные военачальники, государственные и общественные деятели, ученые, конструкторы и космонавты", - перечислил глава военного ведомства.

Он подчеркнул, что курсантам учебного заведения предстоит настойчиво овладевать разносторонними знаниями, совершенствовать умения и навыки, чтобы в дальнейшем стать настоящими мастерами военного дела.

"Уверен, что учеба в академии будет определяющей вехой в вашей военной биографии и важным этапом жизненного пути. Поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года", - заключил глава Минобороны.

После торжественного построения, посвященного началу учебного года, глава военного ведомства проверил организацию учебного процесса, ознакомился с учебно-материальной базой вуза, который в настоящее время стал одним из самых современных учебных заведений страны. В частности, глава Минобороны проверил оборудованные современными средствами аудитории, где курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард".

Впервые о гиперзвуковом боевом блоке "Авангард" рассказал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин. В декабре 2019 года первые ракетные комплексы заступили на боевое дежурство. Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Об учебном процессе

С 1 сентября 2020 года по образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале будут обучаться более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.

Сегодня академия - одно из ведущих высших военно-учебных заведений России, на ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей. Обучение ведется на пяти факультетах, в составе которых действуют 25 кафедр. Среди профессорско-преподавательского состава академии 59 докторов и 233 кандидата наук, 44 профессора и 123 доцента, три лауреата государственных премий, два заслуженных деятеля науки, 11 заслуженных работников высшей школы.

В академии основаны и успешно функционируют 34 военно-научные школы. 7 декабря 2020 года академия будет отмечать 200-летие со дня образования.