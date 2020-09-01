В Твери сдали в эксплуатацию новый военный городок суворовского училища

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый военный городок Тверского суворовского училища построен и сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, замминистра обороны Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. С 1 сентября в новом комплексе стартовал учебный год. Как подчеркнул Борисов, открытие нового комплекса училища является настоящим праздником. "Ровно 515 дней назад - 21 февраля 2019 года - мы заложили первый камень в комплекс зданий, который мы сегодня наблюдаем с восхищением и благодарностью всем военным строителям, которые сделали для всех нас и для тверчан этот праздник - построили такое замечательное училище", - отметил вице-премьер.

В свою очередь замминистра обороны Иванов подчеркнул, что училище является одним из самых передовых и современных. "По поручению верховного главнокомандующего, министра обороны РФ мы планомерно занимаемся реконструкцией, строительством и созданием новых кадетских, суворовских училищ, нахимовских училищ и пансионов воспитанниц", - добавил он.

Военный городок был возведен в микрорайоне Мигалово. Площадь застройки составила 14,4 га. На этой территории возведены трехэтажный учебно-административный корпус, столовая на 620 мест, площадь для торжественных построений, плац, два спальных корпуса, медпункт, крытый спорткомплекс, стадион и другие объекты.

Около главного входа в училище обустроена аллея с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами. В одной ее части расположены мемориальные плиты с именами погибших в боевых действиях выпускников Тверского суворовского училища, удостоенных звания Героя Советского Союза или России, а в другой находится памятник полководцу Александру Суворову.

Также на территории училища создана экспозиция военной техники, где представлены БТР, танк Т-72, истребитель МиГ-29, зенитный ракетный комплекс С-300, спускаемая капсула космического аппарата и другая техника.

О создании класса с куполом для астрономии и симуляторе Ми-24

К следущему году в училище появится уникальный образовательный комплекс-трансформер, оснащенный интерактивными технологиями для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук.

"К началу 2021 года в Тверском СВУ появится уникальный класс", - отметили в военном ведомстве.

Комплекс будет состоять из нескольких частей. В его состав войдут купол для проекций к урокам по астрономии и астронавигации, тренажер вертолета Ми-24 на динамичной платформе, проекционная панорама с голографией, тренажеры для обучения летного состава, тренажеры с технологиями VR.

"В практической зоне комплекса можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом", - отметили в Минобороны.

Тверское училище - старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тыс. ребят. Училище опекают Воздушно-космические силы России.