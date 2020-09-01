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Российский МиГ-31 "перехватил" норвежский самолет над Баренцевым морем

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота вылетал во вторник на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для их идентификации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

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НорвегияРоссия
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