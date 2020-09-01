Российский Су-27 перехватил самолет ВВС Германии над Балтикой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал во вторник на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для их идентификации в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии", - говорится в сообщении.

Как уточнили военные, после разворота германского самолета от госграницы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.

"Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Центре.

Ранее во вторник в НЦУО сообщили, что российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота вылетал на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.