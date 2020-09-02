Музыканты фестиваля "Спасская башня" выступят у главного храма ВС РФ 6 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Спасская башня" дадут 6 сентября концерт у главного храма ВС РФ в Подмосковье, который будет транслироваться на сайтах фестиваля, Минобороны России и в социальных сетях. Об этом сообщили журналистам в среду в дирекции фестиваля.

"В воскресенье, 6 сентября, все поклонники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" смогут посмотреть в онлайн-формате трансляцию вечернего представления фестиваля, которое состоится на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ", - сказали в дирекции.

По словам организаторов, трансляция показательного представления XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" будет подготовлена совместно с Министерством обороны РФ, ее можно будет посмотреть в социальных сетях, а также на сайтах фестиваля и военного ведомства.

Программа концерта

В дирекции рассказали, что пролог представления откроет Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит Показательный оркестр МЧС России. От Минобороны России на Соборную площадь выйдут Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России им. Н. А. Римского-Корсакова, Военный оркестр Московского гарнизона и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Еще одним дебютантом фестиваля станет Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Он выступит вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Традиционно в концерте примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Кроме этого, у главного храма ВС РФ покажет свое мастерство Кремлевская школа верховой езды, музыкальное сопровождение выступления будет обеспечивать Московский казачий хор.

"Место проведения было выбрано не случайно - тема фестиваля в этом году "75 лет - окончание войны". Главный храм ВС РФ построен в честь Воскресения Христова и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - пояснили организаторы.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади в Москве, но был отменен из-за пандемии.