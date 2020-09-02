Россия завершит испытания нового ракетного комплекса "Рубеж" до конца 2021 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Испытания новейшего берегового ракетного комплекса "Рубеж" с крылатыми ракетами должны завершиться до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора - генконструктора по военно-технической политике концерна "Моринформсистема-Агат" Николай Борисов.

"В настоящее время ведутся испытания нового комплекса "Рубеж". Они гарантированно завершатся до конца 2021 года", - сказал Борисов.

Замгендиректора пояснил, что "Рубеж" является мобильной версией берегового ракетного комплекса "Бал". "В отличие от предшественника "Рубеж" состоит из одной машины, которая объединяет несколько функций: боевого управления, разведки, целеуказания и собственно пусковой машины", - уточнил он. По словам Борисова, комплекс будут применять маловысотные противокорабельные крылатые ракеты Х-35УЭ.

Кроме того, если у "Балов" используется шасси белорусского производства, "Рубеж" смонтирован на базе отечественного шасси разработки "Камаза". Также новый комплекс будет в разы дешевле по себестоимости.

"Интерес наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству по этой системе уже есть", - сообщил Борисов.

"Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 был принят на вооружение в 2008 году. В его состав входят командные пункты, пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины.

О разработчике

Концерн "Моринформсистема" ведет историю с 1942 года, когда было организовано Специальное конструкторское бюро Наркомата судостроительной промышленности СССР. Концерн, в основном, разрабатывает, производит, ведет гарантийное обслуживание, модернизацию, ремонт и утилизацию интегрированных многофункциональных систем управления кораблей, комплексных средств автоматизации управления соединениями морских сил, систем управления морских ракетных и артиллерийских комплексов. Также предприятие создает специализированные и тактические тренажеры для практической подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей различных классов.