ВМФ получит спецшлемы для управления артиллерией корабля поворотом головы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Экипажи боевых кораблей ВМФ России получат шлемы-целеуказатели, позволяющие управлять 30-мм автоматическими пушками АК-630 поворотом головы. Сейчас новая система проходит испытания, сообщил ТАСС замгендиректора - генконструктора по военно-технической политике концерна "Моринформсистема-Агат" Николай Борисов.

"Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания", - рассказал Борисов.​​​​​​

Заместитель генконструктора концерна пояснил, что шлем-целеуказатель призван повысить эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как беспилотники, вертолеты, крылатые ракеты и т.д. Специалист добавил, что шлем может использоваться также для первичного целеуказания по надводным целям.

"Разработка уже имеет паспорт экспортного образца и в дальнейшем будет предлагаться партнерам по рынку систем вооружения", - добавил Борисов.

Скорострельная шестиствольная артиллерийская установка АК-630 имеет калибр 30-мм и предназначена для поражения воздушных целей на дальности до 4 км и легких надводных сил противника на дистанциях до 5 км. Такими артустановками вооружены практически все российские надводные корабли ВМФ.

Ранее нашлемные системы целеуказания были отработаны в авиации. В частности, система "Щель", а позднее ее версия "Сура", была разработана в СССР в ЦКБ "Арсенал" (г. Киев) и серийно устанавливалась на истребители МиГ-29, Су-27 и их версии (с 2014 года система замещена российским вариантом). Комплекс позволяет оперативно наводить управляемые ракеты и подвижные авиационные пушки на цель поворотом головы. В поле зрения пилота на стеклянное забрало проецируются метка цели и прицельная метка.