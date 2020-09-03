Южная Корея начала сборку первого прототипа истребителя собственного производства

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Прототип южнокорейского перспективного истребителя KF-X будет создан в первой половине 2021 года. Об этом сообщило в четверг национальное агентство оборонного развития.

По его данным, Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI), которая занимается данным проектом стоимостью $7,3 млрд, уже приступила к заключительному этапу сборки на своем предприятии в городе Сачхон в 440 км к югу от Сеула. В прошлом году был утвержден дизайн самолета.

Разработка KF-X началась в декабре 2015 года. Один из ключевых элементов истребителя - радар с активной фазированной антенной решеткой был создан на базе южнокорейских наработок. В июле был представлен прототип этого узла.

После сборки в течение пяти лет KF-X будет проходить наземные и летные испытания. Их планируется завершить к 2026 году и после этого начать серийное производство истребителя. Согласно планам производителей, самолет сможет разгоняться до скорости 1,81 Маха, нести вооружения общей массой до 7,7 тонн, а дальность полета без дозаправки или дополнительных топливных баков составит 2,9 тыс. км.