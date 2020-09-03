Российский истребитель перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 вылетал на перехват над Баренцевым морем патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии, направлявшегося к границе РФ. В результате норвежский самолет развернулся в противоположную стороны, сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных, 3 сентября российские РЛС засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", - сказали в НЦУО.

Как уточнили в Центре, после разворота норвежского самолета от границы Российской Федерации МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Военные РФ подчеркнули, что весь полет российского истребителя "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Нарушения госграницы России не допущено.