Шойгу отметил колоссальный потенциал российско-индийского сотрудничества

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи в Москве с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом отметил колоссальный потенциал сотрудничества двух стран.

"Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны - сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН", - сказал Шойгу на встрече.

Он также выразил надежду, что "колоссальный" потенциал российско-индийского сотрудничества будет и дальше реализовываться на благо двух стран.

Российский министр поблагодарил индийского коллегу за личное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня.

Как добавили в пресс-службе российского военного ведомства, Шойгу и Сингх обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также выразили настрой на "дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства".