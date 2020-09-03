МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолеты-разведчики США и Британии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 в четверг перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик США RC-135 и британский самолет-разведчик Sentinel. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным российских военных, 3 сентября российские РЛС обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их опознания и предотвращения нарушения границы в воздух был поднят МиГ-31 Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании", - сообщили в НЦУО. После разворота натовских самолетов от госграницы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что полет российского истребителя "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Это уже второй за четверг вылет истребителей МиГ-31 на сопровождение воздушных целей над Баренцевым морем. Ранее днем однотипный истребитель-перехватчик Северного флота заставил отвернуть от российской границы базовый патрульный самолет Норвегии Orion.