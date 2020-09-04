Российские УДК могут стать штабными кораблями для командования разновидовыми группировками

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Концерн "Моринформсистема-Агат" готов создать для строящихся в Крыму универсальных десантных кораблей (УДК) систему управления, которая позволит использовать их в качестве штабных кораблей для командования разновидовыми группировками. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора - генерального конструктора по военно-технической политике концерна Николай Борисов.

"В соответствии с нашим пониманием, УДК не только должен обладать десантными функциями, но и играть роль многофункционального пункта управления. Мы готовы создать для этих кораблей соответствующую интегрированную управляющую информационную систему, если заказчиком будет принято соответствующее решение", - отметил Борисов.

Он отметил, что интегрированная система будет получать и обрабатывать информацию со всех датчиков, стоящих на корабле (как радиолокационных, так и оптических), будет включать в себя сеть обмена информацией с различными внешними источниками, получит каналы управления авиацией и десантными средствами.

Борисов подчеркнул, что концерн уже ведет работы в данном направлении. "Надеемся, что будем этой работой заниматься, тем более, сроки создания подобной системы для корабля достаточно короткие", - подчеркнул он.

УДК, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа "Уосп"), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - были заложены на судостроительном заводе "Залив" 20 июля. По данным источников ТАСС, водоизмещение российского УДК составит более 30 тысяч тонн, длина полетной палубы - свыше 220 метров, корабли смогут нести по 16 тяжелых ударных вертолетов и перевозить до 1 тысячи бойцов морской пехоты.