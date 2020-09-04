Главы Минобороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ осмотрели "Дорогу памяти" и главный храм ВС РФ

КУБИНКА /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Министры обороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ посетили музейный комплекс "Дорога памяти" и главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье.

Руководители военных ведомств воспользовались интерактивным порталом комплекса "Дорога памяти". Министры обороны Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана нашли с его помощью информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Глава китайского министерства Вэй Фэнхэ нашел на портале данные о родственнике Мао Цзэдуна.

В храме министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал гостям про изображенные там различные знамена и величайших русских воинов. Он обратил внимание на иконы покровителей видов и родов российских войск и на ордена, изображенные на витражах храма. Министр подчеркнул, что плиты храма содержат в себе переплавленный металл трофейного оружия вермахта. "Мы ходим по оружию поверженного врага", - сказал Шойгу.

Также министрам, посетившим храм, рассказали, что подкупольное мозаичное изображение Спаса Нерукотворного в нем - самое большое в мире.

Гости осмотрели памятник "Матерям победителей", возложили к нему цветы, а затем посадили яблони в "Саду памяти".

В Минобороны РФ отмечают, что музейный комплекс "Дорога памяти" создан, чтобы увековечить память всех советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сейчас в нем 33 миллиона записей и фотографий воинов Красной армии.