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В ШОС, СНГ и ОДКБ призвали сохранить нынешнюю систему контроля за вооружениями

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о принятии совместного коммюнике, отражающего "консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности"

КУБИНКА /Московская область/, 4 сентября. Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что действие международных договоров по контролю над вооружениями, в том числе ядерными, нельзя прекращать. Об заявил по итогам их совместного заседания в пятницу глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Особо отмечена недопустимость демонтажа договорных режимов в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными", - сказал он.

Шойгу отметил, что министры приняли совместное коммюнике, отражающее "консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности".

Совместное заседание глав Минобороны входящих в эти организации государств прошло в подмосковной Кубинке.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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