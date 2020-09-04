В ШОС, СНГ и ОДКБ призвали сохранить нынешнюю систему контроля за вооружениями

КУБИНКА /Московская область/, 4 сентября. Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что действие международных договоров по контролю над вооружениями, в том числе ядерными, нельзя прекращать. Об заявил по итогам их совместного заседания в пятницу глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Особо отмечена недопустимость демонтажа договорных режимов в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными", - сказал он.

Шойгу отметил, что министры приняли совместное коммюнике, отражающее "консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности".

Совместное заседание глав Минобороны входящих в эти организации государств прошло в подмосковной Кубинке.