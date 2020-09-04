МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил в пятницу над Баренцевым морем патрульный самолет Orion Военно-воздушных сил Норвегии, двигавшийся к границе РФ. Норвежский самолет после этого сменил курс и ушел от российской границы, сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных РФ, 4 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", - сказали в НЦУО.

Как уточнили военные, после разворота норвежского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. В четверг МиГ-31 также поднимался на перехват однотипного норвежского самолета над Баренцевым морем.

В Центре добавили, что весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.